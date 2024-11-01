Житель Брянска пострадал из-за удара беспилотника ВСУ по многоквартирному дому

Мирный житель пострадал в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по многоквартирному дому в Брянске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, на одном из этажей здания повреждены окна, балкон и фасад, на месте продолжают работу сотрудники оперативных служб города, точные данные о последствиях атаки уточняются.

Позже источник «Известий» рассказал, что пятерых жителей этого дома эвакуировали после удара. Здание вскоре будет отключено от подачи электричества и водоснабжения. Тем временем Александр Богомаз заявлял о пресечении очередной попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку с применением беспилотников.

«Четыре БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ», — написал губернатор.

В предыдущую ночь (на 31 октября) Богомаз несколько раз обращался к населению региона. Одиночные украинские дроны, а также группы до десяти аппаратов были обнаружены в небе и также уничтожены силами ПВО. Обошлось без погибших и раненых.

Ранее, писал 5-tv.ru, представители пресс-центра Федеральной службы безопасности (ФСБ) России показали кадры с арсеналом ликвидированных в Брянской области наемников.