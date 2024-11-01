Средства ПВО за ночь уничтожили 83 беспилотника ВСУ над территорией РФ

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 42 0

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Средства ПВО за ночь уничтожили 83 беспилотника ВСУ над территорией РФ

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Тема:
Курская область

С помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО) за ночь над территорией России было уничтожено 83 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что 36 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты над территорией Курской области, 20 уничтожены над Брянской областью, 12 ликвидированы над территорией республики Крым, восемь перехвачены над Воронежской областью, четыре — над территорией Орловской области и три — над Белгородской областью.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что над Ростовской областью за ночь уничтожили девять беспилотников.

Тема:
Курская область
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