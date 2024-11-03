ВС РФ за сутки отразили три контратаки ВСУ на курском направлении

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 13 0

Всего на российско-украинской границе за время боевых действий в регионе противник потерял более 29 тысяч боевиков.

ВС РФ за сутки отразили три контратаки ВСУ на курском направлении

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Тема:
Курская область

Российские военнослужащие за сутки отразили три контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Подразделениями группировки войск «Север» были отражены контратаки противника в направлении населенных пунктов Малая Локня, Новоивановка и Плехово. ВСУ при этом потеряли до 30 человек убитыми и ранеными.

«За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, а также станция радиоэлектронной борьбы и пять автомобилей», — говорится в сообщении Минобороны России.

Всего на российско-украинской границе за время боевых действий в регионе потерял более 29 тысяч боевиков.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ атаковали дронами подворье Троицкого женского монастыря в Курской области.

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