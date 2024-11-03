ВС РФ за сутки отразили три контратаки ВСУ на курском направлении

Всего на российско-украинской границе за время боевых действий в регионе противник потерял более 29 тысяч боевиков.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Российские военнослужащие за сутки отразили три контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Подразделениями группировки войск «Север» были отражены контратаки противника в направлении населенных пунктов Малая Локня, Новоивановка и Плехово. ВСУ при этом потеряли до 30 человек убитыми и ранеными.
«За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, а также станция радиоэлектронной борьбы и пять автомобилей», — говорится в сообщении Минобороны России.
Всего на российско-украинской границе за время боевых действий в регионе потерял более 29 тысяч боевиков.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ атаковали дронами подворье Троицкого женского монастыря в Курской области.
- 3 нояб
- «Наступают морские пехотинцы»: войска РФ зачищают от врага курское приграничье
- 2 нояб
- Экс-футболиста «Локомотива» Алиева* внесли в список террористов и экстремистов
- 2 нояб
- Золотов проверил выполнение боевых задач Росгвардией в курском приграничье
- 2 нояб
- Экипажи Су-25 крушат ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
- 1 нояб
- Российские военные за сутки отразили шесть контратак ВСУ в Курской области
- 1 нояб
- ВСУ атаковали дронами подворье Троицкого женского монастыря в Курской области
- 1 нояб
- Средства ПВО за ночь уничтожили 83 беспилотника ВСУ над территорией РФ
- 1 нояб
- Группа ударных вертолетов уничтожила бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 31 окт
- Более 300 и станция RADA: успехи армии России по вытеснению ВСУ из Курской области
- 31 окт
- Алексей Смирнов и Андрей Рюмин обсудили электроснабжение Курской области
Читайте также
80%
0.11 106.14
0.30
Нашли ошибку?