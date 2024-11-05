Около $600 миллионов выделит Украине Всемирный банк
Всемирный банк выделит Украине 600 миллионов долларов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Отмечается, что средства пойдут в сферу бизнеса и цифровизации.
Украина подписала соглашение со Всемирным банком, по нему Незалежная может в ближайшем будущем получить от организации около 600 миллионов долларов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
«Украина подписала соглашения со Всемирным банком на сумму почти $600 млн в рамках новой программы», — заявил чиновник.
Шмыгаль уточнил, что деньги пойдут на развитие малого и среднего бизнеса, а также на общее совершенствование бизнес-сферы. Премьер добавил, что программа выделения средств рассчитана до 2027 года. К тому моменту Украина должна получить до миллиарда долларов. Пока не совсем ясно, придется ли Незалежной эти немалые средства отдавать или это безвозмездное вложение.
Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский пообещал к зиме выплатить каждому украинцу по тысяче гривен. Он уточнил, что выплаты запланированы на фоне подготовки страны к зиме и отопительному сезону. Известно, что деньги можно будет потратить на покупку украинских товаров и услуг, «включая коммунальные услуги и электричество», а также на медикаменты, книги, культурные события и билеты железнодорожной компании «Укрзализныця». Еще выплаты можно пожертвовать военным, волонтерам и «на беспилотники».
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