День выборов: американцы стояли в очередях, чтобы проголосовать за нового президента

В Соединенных Штатах сейчас самый разгар голосования на выборах президента. В ближайшие часы пойдут первые результаты опросов, но судя вот по этой обложке журнала Нью-Йоркер, все понимают, как рискует Америка, а любое неловкое движение бросит ее в пропасть. Кроме того, отмечу, что коэффициенты букмекеров очень отличаются от прогнозов политологов. По всем вероятностям, победы больше у Трампа больше.

Вообще, с организацией американских выборов не все так просто. Сейчас даже нельзя точно сказать, когда мы узнаем результаты. Ну вот для примера: в 2012 году победу Барака Обамы объявили прямо в день голосования. В 2016 Трамп узнал о победе только через сутки. В 2020-м на то, чтобы определиться с Байденом потребовалось четыре дня. Но дольше всего считали голоса в 2000, сами выборы прошли 7 ноября, победу Буша-младшего объявили только 12 декабря.

По большому счету все зависит от того, каким будет разрыв между кандидатами. Зависимость такая: чем меньше разрыв, тем дольше будут считать. И судя по тому, насколько напряженно шли предвыборные кампании, как отчаянно кандидаты поливали друг друга грязью и посыпали мусором, финал должен быть фееричный. Из Соединенных штатов передает корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Очереди на десятки метров к избирательным участкам. Такая картина — по всей столице Соединенных штатов Америки. И это при том, что день голосования — это всегда вторник, то есть рабочий день.

Вашингтон считается демократическим штатом, поэтому среди опрошенных нашими журналистами согласились на интервью только сторонники Харрис.

«Я проголосовал за Камалу Харрис, потому что считаю ее лучшим кандидатом. Она кажется действительно умной. Знает, что делает», — говорит избиратель Маршал Рич.

«Я также проголосовала за Харрис, потому что Трамп был бы пугающим вариантом для страны», — говорит избиратель Элла Рич.

Избиратели голосуют за кандидата в президенты, считают по штатам. Кто набрал большинство, тот получает все голоса так называемых выборщиков. Это уважаемые представители Демократической и Республиканской партий. Число их у штатов неодинаково. Чтобы стать президентом, нужно набрать не менее 270 голосов выборщиков из 538.

«Мы имеем систему, при которой на семи из последних восьми выборов демократы получили большинство голосов избирателей. Но это не означает, что за них проголосовали выборщики. В 2020 году Байден опередил Трампа на семь миллионов голосов. Хиллари получила на три или 3,5 миллиона голосов больше, чем Трамп», — сказал Кузник.

Харрис сегодня устраивает вечеринку в Вашингтоне — после окончания голосовании. Трамп — во Флориде. Пришел на участок вместе с супругой.

«Сегодня у нас было преимущество, много американцев пришло проголосовать. Я провел отличную предвыборную кампанию, она была лучше двух предыдущих», — уверенно заявил Трамп.

Камала Харрис в радиоинтервью произнесла слова, которые повторяет на всех митингах. О том, что она придет 20 января в Белый Дом со списком дел, а Трамп — со списком врагов. У кого больше шансов — расскажет корреспондент «Известий» Антон Золотницкий. Он работает в самом густонаселенном городе Америки.

Многие жители Нью-Йорка пытаются успеть проголосовать до работы. Получается не всегда — это один из самых загруженных участков, очередь движется очень медленно.

Здесь собрались те, кто живет в центральных районах города. То есть люди заведомо не бедные. Голосуют, в основном, за демократов, хотя некоторые признают, это «выбор без выбора».

«Основные вопросы, которые я хочу, чтобы решались, ни один из кандидатов не освещал. Так что я просто голосовал за наименьшее из двух зол», — заявил избиратель Хуан.

Наибольшим злом будет утрата доверия ко всей избирательной системе, а это вполне возможно. Республиканцы уже сообщали о нарушениях в ходе досрочного голосования.

На участке можно посмотреть пример избирательного бюллетеня. Помимо президентской графы, здесь выбирают сенатора от Нью-Йорка, члена палаты представителей и несколько судебных позиций.

Лесли Кар пришла проголосовать, прежде всего, за президента. Для нее это первые выборы в жизни. =

— Вы голосуете впервые, почему это так важно для вас? — спрашивает корреспондент.

— Ну, мне не нравится Дональд Трамп. Вот и все, — сказала избиратель Лесли Кар.

Несмотря на настроения продемократического Нью-Йорка, исход выборов предсказать невозможно. Страна расколота, и ситуация постоянно меняется.

Многие из американцев явно опасаются беспорядков. В ряде штатов заколачивают витрины магазинов, выросли и продажи оружия.