Тысячи людей эвакуированы, проблемы со связью: на Кубу обрушился ураган «Рафаэль»
После урагана «Рафаэль» на Кубе произошли масштабные отключения электричества
Фото, видео: Reuters/Norlys Perez; 5-tv.ru
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Миллионы местных жителей остались без электричества.
Мощный ураган обрушился на западную часть Кубы и привел к масштабному отключению электричества. Местная пресса сообщает также о проблемах со связью.
Шторму под названием «Рафаэль» присвоили третью категорию. Он принес с собой проливные дожди и сильный ветер. Синоптики предупредили о риске наводнений и оползней. Тысячи людей эвакуировали из опасных зон. Также закрылись школы и многие предприятия. Улицы страны практически опустели.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Дагестане аварийные бригады перевели на усиленный режим работы из-за непогоды. Ветер дул со скоростью 30 метров в секунду — это значения, близкие к урагану.
В разных районах республики произошли локальные отключения света. Повалены десятки деревьев, частично разрушены здания. Известно по меньшей мере об одном пострадавшем.
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