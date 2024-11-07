Тысячи людей эвакуированы, проблемы со связью: на Кубу обрушился ураган «Рафаэль»

Миллионы местных жителей остались без электричества.

Мощный ураган обрушился на западную часть Кубы и привел к масштабному отключению электричества. Местная пресса сообщает также о проблемах со связью.

Шторму под названием «Рафаэль» присвоили третью категорию. Он принес с собой проливные дожди и сильный ветер. Синоптики предупредили о риске наводнений и оползней. Тысячи людей эвакуировали из опасных зон. Также закрылись школы и многие предприятия. Улицы страны практически опустели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Дагестане аварийные бригады перевели на усиленный режим работы из-за непогоды. Ветер дул со скоростью 30 метров в секунду — это значения, близкие к урагану.

В разных районах республики произошли локальные отключения света. Повалены десятки деревьев, частично разрушены здания. Известно по меньшей мере об одном пострадавшем.