Байден подтвердил свое намерение передать власть Трампу мирно

Глава Белого дома назвал выборную систему в США честной и прозрачной.
Фото: www.globallookpress.com/Matt Bishop
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Действующий президент США Джозеф Байден подтвердил свои намерения мирно передать власть лидирующему на выборах экс-главе Белого дома Дональду Трампу.
«Я заверил его (Трампа — Прим.ред.), что прикажу всей своей администрации работать с его командой над мирной и упорядоченной передачей (власти — Прим.ред.)», — заявил президент в ходе своего выступления перед гражданами США по итогам выборов.
Байден также подчеркнул, что подобных действий заслуживает американский народ, а система выборов в США является честной и прозрачной.
Итоги президентских выборов в США
На американских выборах, которые прошли 5 ноября, лидирующую позицию занял бывший глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп. О его «разгромной победе» сообщили крупнейшие западные СМИ , после чего результаты голосования подтвердил и сам Трамп.
Потерпевшая поражение Камала Харрис выступила с непродолжительной речью, практически спустя сутки после объявления итогов голосования. Она признала победу оппонента, но пообещала, что продолжит свою политическую борьбу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как победа Трампа расколола правящую коалицию Германии.
- 7 нояб
- Песков назвал информацию о вмешательстве РФ в выборы в США инсинуациями
- 7 нояб
- «Политическое землетрясение»: как победа Трампа расколола правящую коалицию Германии
- 7 нояб
- «Банановая республика»: Захарова указала на полный крах политической системы ФРГ
- 7 нояб
- Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах президента США
- 7 нояб
- «Как бульдозер прошелся»: Белоруссия выдвинет Трампа на Нобелевскую премию
- 7 нояб
- «Абстрактно»: в Кремле оценили сообщения о «плане Трампа» по Украине
- 7 нояб
- Новый план: команда Трампа обсуждает сделку для завершения украинского конфликта
- 7 нояб
- Смех уже не тот: сторонники Камалы Харрис разочарованы итогами выборов
- 7 нояб
- Песков: Путин не поздравлял Трампа с победой на выборах «через знакомых»
- 7 нояб
- Пока «хромая утка» у власти: что успеет сделать Байден до ухода с поста президента США
Читайте также
87%
-0.15 105.57
-0.14
Нашли ошибку?