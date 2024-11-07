Байден подтвердил свое намерение передать власть Трампу мирно

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 25 0

Глава Белого дома назвал выборную систему в США честной и прозрачной.

Байден подтвердил свое намерение передать власть Трампу мирно

Фото: www.globallookpress.com/Matt Bishop

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Тема:
Выборы президента США 2024

Действующий президент США Джозеф Байден подтвердил свои намерения мирно передать власть лидирующему на выборах экс-главе Белого дома Дональду Трампу.

«Я заверил его (Трампа — Прим.ред.), что прикажу всей своей администрации работать с его командой над мирной и упорядоченной передачей (власти — Прим.ред.)», — заявил президент в ходе своего выступления перед гражданами США по итогам выборов.

Байден также подчеркнул, что подобных действий заслуживает американский народ, а система выборов в США является честной и прозрачной.

Итоги президентских выборов в США

На американских выборах, которые прошли 5 ноября, лидирующую позицию занял бывший глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп. О его «разгромной победе» сообщили крупнейшие западные СМИ , после чего результаты голосования подтвердил и сам Трамп.

Потерпевшая поражение Камала Харрис выступила с непродолжительной речью, практически спустя сутки после объявления итогов голосования. Она признала победу оппонента, но пообещала, что продолжит свою политическую борьбу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как победа Трампа расколола правящую коалицию Германии.

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