«Политическое землетрясение»: как победа Трампа расколола правящую коалицию Германии

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В ФРГ «зашатались кресла» под многими министрами. Уже начались увольнения. И все это — на фоне нежелания некоторых немецких политиков уделять внимание Украине больше, чем собственной экономике.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Bernd Von Jutrczenka

Тема:
Выборы президента США 2024

Первая политическая сенсация после выборов в США — правительство Германии оказалось на грани краха. И связывают это непосредственно с переизбранием Дональда Трампа.

Правящая коалиция распалась после того, как канцлер ФРГ Олаф Шольц уволил министра финансов, вслед за ним ушли и еще несколько ключевых министров. Что стало причиной раскола, разобралась корреспондент «Известий» Маргарита Костив.

Досрочные выборы в Бундестаг — уже в марте, а еще — вероятный вотум недоверия правительству. Драматическая развязка эпохи Шольца. И первые полосы сегодняшних немецких газет только добавляют драматизма — «Крах коалиции», с фотографией мрачной обстановки в ведомстве федерального канцлера подпись — «Это конец».

Все произошло поздним вечером. Правящая коалиция так и не смогла закрыть огромную многомиллиардную брешь в бюджете на будущий год. Экономический кризис перерос в политический. Канцлер объявляет об отставке министра финансов Линднера, который, по его словам, «слишком часто блокировал важные инициативы и подрывал доверие».

«Нам нужно правительство, которое способно действовать, которое имеет силы принимать необходимые решения для нашей страны. Линднер слишком часто действовал в угоду своей партии и не проявлял желания сотрудничать на благо Германии», — заявил Шольц.

Линднер не менее резко отреагировал на свое увольнение, обвинив канцлера в сознательном подрыве стабильности.

«Канцлер поставил мне ультиматум и прекратил сотрудничество со Свободной демократической партией. Мы готовы взять на себя ответственность за страну и бороться за будущее Германии в новом правительстве», — подчеркнул Кристиан Линднер.

После этого «задрожали» все министерские кресла, в том числе под Хабеком и Бербок, которые чаще и больше всех бегали в бронежилетах по Киеву. Они и в этот трагический для своей страны момент думают только об одной финансовой помощи — для Украины, деньги для которой всегда найдутся

«Мы не оставим Украину, а будем поддерживать ее, чтобы она продолжала бороться за свою свободу, что также обеспечивает нашу свободу», — пообещала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

А ведь именно это, вместе с отказом от дешевого российского газа и убийственной санкционной политикой, и стало основной причиной экономической пропасти, в которую свалилась Германия со своим самым непопулярным за всю историю страны правительством.

«Хабек и Бербок — это просто катастрофа с точки зрения их поведения», — говорит житель Германии.

«Да, кризис длится уже долгое время и должен был уже наконец завершиться. Либо лучше работай, либо новые выборы», — подчеркивает немец.

Вотум недоверия Шольц планирует вынести на обсуждение в Бундестаге только в январе, но оппозиция его поторапливает: зачем тянуть с такой властью, распускать нужно прямо сейчас!

Как бы то ни было, назначенные на март досрочные выборы могут обернуться еще большим «политическим землетрясением», учитывая, какую популярность набирают немецкие евроскептики и противники антироссийской политики ФРГ.

Тема:
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