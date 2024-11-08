«Куча трупов возле нас»: боевик рассказал о положении ВСУ на купянском направлении

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ВС РФ заняли лесополосу и железнодорожную станцию в купянском направлении

Фото, видео: Zuma\TASS; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские войска продолжают продвижение на купянском направлении.

В зоне СВО наши войска еще дальше продвинулись на купянском направлении в Харьковской области. Российские бойцы отбили у ВСУ лесополосу в окрестностях Кучеровки, заняли железнодорожную станцию и взяли под контроль вражеский опорный пункт в Петропавловке.

В Волчанске российская армия методично уничтожает противника. Подтверждают это и видеокадры, снятые украинскими боевиками.

«Как-то так. Держимся, уже месяц тут. Трупов куча возле нас. А так нормально», — рассказал украинский боевик.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как российская «Мста-С» громит ВСУ на харьковском направлении. Сейчас этот участок фронта является одним из основных для ВС РФ.

Тема:
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