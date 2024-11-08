«Там дребедень натовская»: как российская «Мста-С» громит ВСУ на харьковском направлении

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Сейчас этот участок фронта является одним из основных для ВС РФ.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Харьковская область — одно из основных направлений действий наших военных прямо сейчас. С важного участка фронта — репортаж корреспондента «Известий» Владислава Харченко.

На харьковском направлении наши артиллеристы разбивают укрепрайоны и места дислокации ВСУ. Этот экипаж самоходки «Мста-С» недавно ликвидировал минометную группу, которая не давала покоя жителям приграничья, обстреливая жилой сектор.

«Отстрелялись удачно, противник был поражен. В принципе, там постройка была неплохая такая. Постройки нет, противника нет. Я думаю, нормально, им понравилось», – сказал командир орудия с позывным «Молчун».

В небе над вражескими позициями постоянно висят наши дроны-разведчики. Они засекают пункт дислокации операторов БПЛА ВСУ, а значит, для артиллеристов появилась очередная работа.

Координаты цели известны. Поступила команда, и экипаж «Мста-С» отправляется на огневую позицию. В этот раз работать будут по живой силе противника.

На корректировку уходит около 20 секунд, и сразу открывают прицельный огонь. Снаряд попадает точно туда, где находился пункт управления БПЛА расчетов ВСУ.

Уже в безопасном месте воины из 44-го армейского корпуса рассказывают, что «Мста-С» — приоритетная цель для врага. Днем за ними охотятся вражеские «камикадзе», а когда стемнеет, на смену им приходит «Баба-Яга».

Даже несмотря на то, что броня на самоходной установке достаточно крепкая — 15 миллиметров, — на нее устанавливают противодроновые сети. Между ними и броней укладывают деревянный брус. В случае близкого сброса или в случае прилета и разлета осколков это позволяет получить меньше урона.

Самоходка весит 42 тонны, но при этом с легкостью пробирается по раскисшему после дождя грунту, а при передвижении в лесу не замечает на своем пути поваленные деревья.

«У них такой машины нет, потому что они еще не доросли до этого. Есть у них там 777 и всякая дребедень натовская. Вот по ним и работаем», – сказал командир батареи с позывным Белый.

Сами бойцы свою установку называют снайперской винтовкой, которая при грамотной корректировке в 90% случаев попадает прямо в цель. Ну а пока, находясь в тылу, они готовятся к отработке очередной цели, которая может поступить в любую минуту.

Тема:
Спецоперация
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