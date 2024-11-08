«Там дребедень натовская»: как российская «Мста-С» громит ВСУ на харьковском направлении
Сейчас этот участок фронта является одним из основных для ВС РФ.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
Харьковская область — одно из основных направлений действий наших военных прямо сейчас. С важного участка фронта — репортаж корреспондента «Известий» Владислава Харченко.
На харьковском направлении наши артиллеристы разбивают укрепрайоны и места дислокации ВСУ. Этот экипаж самоходки «Мста-С» недавно ликвидировал минометную группу, которая не давала покоя жителям приграничья, обстреливая жилой сектор.
«Отстрелялись удачно, противник был поражен. В принципе, там постройка была неплохая такая. Постройки нет, противника нет. Я думаю, нормально, им понравилось», – сказал командир орудия с позывным «Молчун».
В небе над вражескими позициями постоянно висят наши дроны-разведчики. Они засекают пункт дислокации операторов БПЛА ВСУ, а значит, для артиллеристов появилась очередная работа.
Координаты цели известны. Поступила команда, и экипаж «Мста-С» отправляется на огневую позицию. В этот раз работать будут по живой силе противника.
На корректировку уходит около 20 секунд, и сразу открывают прицельный огонь. Снаряд попадает точно туда, где находился пункт управления БПЛА расчетов ВСУ.
Уже в безопасном месте воины из 44-го армейского корпуса рассказывают, что «Мста-С» — приоритетная цель для врага. Днем за ними охотятся вражеские «камикадзе», а когда стемнеет, на смену им приходит «Баба-Яга».
Даже несмотря на то, что броня на самоходной установке достаточно крепкая — 15 миллиметров, — на нее устанавливают противодроновые сети. Между ними и броней укладывают деревянный брус. В случае близкого сброса или в случае прилета и разлета осколков это позволяет получить меньше урона.
Самоходка весит 42 тонны, но при этом с легкостью пробирается по раскисшему после дождя грунту, а при передвижении в лесу не замечает на своем пути поваленные деревья.
«У них такой машины нет, потому что они еще не доросли до этого. Есть у них там 777 и всякая дребедень натовская. Вот по ним и работаем», – сказал командир батареи с позывным Белый.
Сами бойцы свою установку называют снайперской винтовкой, которая при грамотной корректировке в 90% случаев попадает прямо в цель. Ну а пока, находясь в тылу, они готовятся к отработке очередной цели, которая может поступить в любую минуту.
- 8 нояб
- «Остаются прежними»: Россия не будет менять цели СВО после победы Трампа
- 8 нояб
- Некоторым жителям Курской области компенсируют аренду жилья
- 8 нояб
- На Украине сообщают о серии взрывов в Одессе и пригороде Киева
- 8 нояб
- Стало известно о женском пополнении в добровольческом отряде «БАРС-Белгород»
- 8 нояб
- Каждый пятый: боевики ВСУ массово дезертируют с передовой
- 8 нояб
- Украина, суверенитет, Трамп и мозги Европы. Главные заявления Путина на «Валдае»
- 8 нояб
- Техника и живая сила ВСУ под огнем российской артиллерии. Лучшее видео из зоны СВО
- 8 нояб
- Вертолеты Ка-52м бьют врага в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
- 8 нояб
- «Отточенная работа»: российские военные показали кадры освобождения Антоновки
- 8 нояб
- Путин заявил о двух очагах блокирования боевиков ВСУ на купянском направлении
Читайте также
93%
-0.15 105.57
-0.14
Нашли ошибку?