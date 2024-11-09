«Стабильно тяжелые»: родственник о состоянии отравившейся семьи из Вышнего Волочка
Родственник рассказал о тяжелом состоянии отравившейся под Тверью семьи
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Накануне вечером его родные почувствовали себя плохо, у них началась тошнота.
Некоторые члены отравившейся многодетной семьи из города Вышний Волочек Тверской области находятся в тяжелом состоянии. Об этом 5-tv.ru рассказал их родственник.
«Взрослые стабильно тяжелые, а дети — средней тяжести», — сообщил мужчина.
По его словам, накануне вечером его родные почувствовали себя плохо, у них началась тошнота. Приехавшие около десяти часов вечера медики скорой помощи осмотрели взрослых и детей, но никого не госпитализировали.
Только в четыре часа утра, когда, по словам родственника, «ситуация усугубилась», вновь вызванные врачи забрали всю семью в больницу.
Предположений о том, чем могли отравиться близкие, у мужчины нет. По его словам, семья питалась пищей, которую готовила сама.
«Рацион питания не менялся, все как обычно. Ни кафе, ни заведений, ни доставок — ничего. Просто домашняя еда обычная», — сказал он.
Мужчина добавил, что сотрудники Следственного комитета взяли на проверку анализы всех членов семьи, чтобы установить причину отравления.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что многодетная семья из Тверской области отравилась неизвестным веществом. Двоих взрослых и троих детей в ночь на 9 ноября госпитализировали с температурой и рвотой. Девочку 2022 года рождения спасти не удалось — она скончалась в больнице.
- 18 окт
- «Алгоритм простой»: как правильно выбирать продукты, чтобы не отравиться
- 23 сент
- Крыс обнаружили на производстве пельменей под Красноярском, где отравилась семья
- 15 сент
- «От верблюда!» — как в уличную шаурму попадают опасные для жизни бактерии
- 26 июл
- Семь жителей Петербурга заболели сальмонеллезом после употребления курицы-гриль
- 21 июл
- В Кузбассе 35 детей попали в больницу после отдыха в санатории
- 16 июл
- В Москве произошло массовое отравление шаурмой
- 15 июл
- Более 25 детей попали в больницу после отдыха в лагере Крыма
- 15 июл
- Более половины исследованных образцов готовой еды могут быть опасными для здоровья
- 11 июл
- Фасоль закупалась за рубежом: последние данные о заражении россиян ботулизмом
- 9 июл
- Более 30 детей госпитализированы с кишечной инфекцией после отдыха в лагере Тувы
87%
-0.24 105.45
-0.12
Нашли ошибку?