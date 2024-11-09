«Стабильно тяжелые»: родственник о состоянии отравившейся семьи из Вышнего Волочка

Накануне вечером его родные почувствовали себя плохо, у них началась тошнота.

Некоторые члены отравившейся многодетной семьи из города Вышний Волочек Тверской области находятся в тяжелом состоянии. Об этом 5-tv.ru рассказал их родственник.

«Взрослые стабильно тяжелые, а дети — средней тяжести», — сообщил мужчина.

По его словам, накануне вечером его родные почувствовали себя плохо, у них началась тошнота. Приехавшие около десяти часов вечера медики скорой помощи осмотрели взрослых и детей, но никого не госпитализировали.

Только в четыре часа утра, когда, по словам родственника, «ситуация усугубилась», вновь вызванные врачи забрали всю семью в больницу.

Предположений о том, чем могли отравиться близкие, у мужчины нет. По его словам, семья питалась пищей, которую готовила сама.

«Рацион питания не менялся, все как обычно. Ни кафе, ни заведений, ни доставок — ничего. Просто домашняя еда обычная», — сказал он.

Мужчина добавил, что сотрудники Следственного комитета взяли на проверку анализы всех членов семьи, чтобы установить причину отравления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что многодетная семья из Тверской области отравилась неизвестным веществом. Двоих взрослых и троих детей в ночь на 9 ноября госпитализировали с температурой и рвотой. Девочку 2022 года рождения спасти не удалось — она скончалась в больнице.