«Верните домой»: пленный россиянин Труфанов вышел на связь из Сектора Газа

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Евгения Романова
Евгения Романова 26 0

«Исламский джихад»* опубликовал видеообращение пленного россиянина Труфанова

Верните домой: «Исламский джихад»* опубликовал видео с пленным более года россиянином Труфановым

Фото: Telegram/Посольство Израиля в России/sraelInRussia

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Это уже третий ролик с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке в 2023 году.

Палестинская радикальная группировка «Исламский джихад»* опубликовала видео с россиянином Александром Труфановым, который находится в плену в Секторе Газа уже больше года. Слова гражданина РФ из ролика приводит портал Ynet.

«Мы здесь, в Газе, в ежедневной опасности в сложной ситуации. Пожалуйста, действуйте и сделайте все возможное, чтобы <…> вернуть нас домой целыми и невредимыми», — сказал он.

Труфанов рассказал, что у пленных не хватает еды и воды, а еще отсутствует электричество. Вместе с тем закончились основные средства гигиены. Россиянин рассказал в том числе и о страданиях граждан Газы.

Согласно материалу портала, Труфанов говорит о себе на видео как о «заключенном». При этом не исключается, что его слова «могли быть продиктованы захватчиками».

Стоит отметить, что это уже третье видео с Труфановым с 7 октября 2023 года, когда произошло обострение конфликта на Ближнем Востоке. Причем мать пленного Елена Труфанова одобрила публикацию слов сына. Женщина сказала, что рада его видеть живым после «ужасных условий в плену». Однако Елена переживает за здоровье Труфанова.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Вскоре боевики ХАМАС зашли на территорию еврейского государства, взяв заложников, но израильская армия выдавила их обратно в анклав.

В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам и школам в Газе, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение со стороны многих стран.

Еще зимой 2024-го советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявлял о трех россиянах в числе заложников — их зовут Александр Труфанов, Андрей Козлов и Александр Лобанов. Их местоположение неизвестно.

Труфанов попал в плен вместе с матерью, бабушкой Иреной и другом Сапиром. Женщин освободили в рамках сделки в ноябре 2023 года. В плену они пробыли более 50 дней. При этом отца Александра Труфанова убили.

В июне сообщалось, что военные ЦАХАХ освободили в секторе Газа четырех заложников, включая 27-летнего гражданина РФ Андрея Козлова. Все они были похищены участниками палестинского движения ХАМАС с музыкального фестиваля «Нова» 7 октября. Заложники находились в Нусейрате в двух разных местах. Все четверо чувствуют себя хорошо, их доставили для дальнейшего обследования в медцентр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что действующий президент США Джо Байден нахамил журналистке в ответ на вопрос об израильских заложниках.

* — запрещена в РФ.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
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