Участникам СВО при ранении будут выплачивать до 3 миллионов рублей
Конкретная сумма зависит от тяжести травм.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Российские бойцы будут получать выплаты за ранения в зоне СВО в зависимости от степени его тяжести. Такое постановление сегодня подписало правительство в соответствии с указом президента. О необходимости индивидуального подхода говорили и сами участники СВО. Они подчеркивали, что при компенсации не всегда учитывается серьезность ранения. Как будет теперь — объяснит корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.
До сегодняшнего дня выплата за ранение составляла три миллиона рублей. Ее получали все, независимо от тяжести полученных травм и увечий.
«Мы в принципе как медики видим разницу в тяжести ранений и их последствий. Когда у человека через десять дней зажила ранка, и он про это забыл, либо когда человек длительно проходит лечение, реабилитацию. Считаю, что изменения нужно вносить в эту систему», — говорит командир медицинской роты группировки «Юг» с позывным «Док».
«Во многих регионах уже установили дифференцированную поддержку своих земляков, когда есть выплаты, которые платятся военнослужащим, призванным из данного региона и получившим легкое ранение. Другая сумма, более высокая — в случае, если он получил среднее ранение, и конечно, максимальные выплаты — тем, кто получил тяжелое ранение, потому что оно неизбежно влечет за собой потерю трудоспособности. Я считаю, что и здесь должен быть применен подобный подход», — отмечает военнослужащий с позывным «Директор».
Выплаты по ранению — одна из самых обсуждаемых тем на передовой и в госпиталях.
«Выплаты по получению ранений надо пересмотреть согласно пропорциональности степени получения увечья», — приводит пример фельдшер-спасатель с позывным «Кубань».
«Некоторые военнослужащие, которые получают легкие ранения, касательные осколочные получают ту же сумму, что и военнослужащие, которые теряют конечности, теряют здоровье, не могут продолжать выполнение служебных обязанностей и боевых задач. Считаем, что было бы справедливо дифференцировать суммы выплаты», — заявляет начальник медицинского пункта соединения с позывным «Жгут».
Теперь суммы компенсации будут различаться. Правительство опубликовало постановление о размерах единовременной выплаты при получении боевых травм и увечий, которое вступило в силу сегодня.
Максимальная сумма остается прежней — три миллиона рублей. Она отныне положена только тяжело раненым. В законе прописан перечень травм, которые относятся к тяжелым — несколько страниц мелким шрифтом. Это, например, ампутация конечностей, черепно-мозговые травмы, увечия, после которых человек остается инвалидом.
Есть там и перечень легких ранений, например, сквозные осколочные, огнестрельные ранения мягких тканей. За них теперь будут выплачивать один миллион рублей.
И сто тысяч рублей положены бойцам в случае «иных травм».
В правительстве подчеркнули, что все эти меры направлены на улучшение финансовой поддержки военнослужащих.
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