Российские силы освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Как сообщили в Минобороны страны, подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили Новоселидовку.

Как отметили в ведомстве, в ходе боев ВСУ потеряли более 310-ти боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 152 мм орудие Д-20, 122 мм гаубицу Д-30 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира».

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.