Жителей Киева призвали не выходить на улицу из-за ухудшения состояния воздуха

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Евгения Романова
Евгения Романова 18 0

С такой рекомендацией к горожанам обратилась местная администрация.

Жителей Киева призвали не выходить на улицу из-за ухудшения состояния воздуха

Фото: www.globallookpress.com/Sergii Kharchenko

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Тема:
Погода

Жителям Киева следует воздержаться от выхода на улицу в связи с ухудшением состояния воздуха. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба городской администрации.

«Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха на левом берегу являются метеорологические условия, в частности, низкая скорость ветра», — говорится в сообщении.

Киевские власти посоветовали закрыть окна и без необходимости не покидать дома. Также среди прочих рекомендациях есть пункт о потреблении воды в больших количествах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украине предрекли «смертоносные» зимние морозы. Как предполагается, мирных жителей обрекли на это коррупционный киевский режим.

Как уже неоднократно сообщалось, российские силы наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что армия РФ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре. Так, на минувшей неделе в Минобороны заявляли о нанесении поражения российскими силами по военным аэродромам и объектам энергетики на Украине.

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