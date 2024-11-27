Глава киевского режима решился на блеф, испугавшись ослабления помощи со стороны, прежде всего, США.

Сделка, которую глава киевского режима Владимир Зеленский* предложил коллективному Западу в обмен на продолжение военной и финансовой помощи Украине, — попытка обмануть собственных хозяев. Об этом пишет EADaily.

Как выяснилось, упомянутые в «плане победы» Зеленского критические ресурсы Украины, которые тот обещал предоставить союзникам за продолжение их поддержки, на самом деле даже не находятся в распоряжении Киева. Часть этих ресурсов осталась на территориях ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Другие попросту не могут быть добыты из-за низкого уровня технического развития Украины. На это может уйти не меньше 15 лет.

Поэтому так называемый «последний козырь» на руках Зеленского оказался обычным блефом, которым он отчаянно пытается подкупить победившую на выборах в США Республиканскую партию и Дональда Трампа. Аналитики полагают, что, когда истинное положение дел дойдет до западных партнеров Киева, соглашаться на столь невыгодные условия никто из них не будет.

Одновременно официальные лица США начали подталкивать Украину к переговорам с Россией. По данным зарубежных СМИ, Киеву намекают, что необходимо пойти на территориальные уступки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Такер Карлсон назвал Зеленского диктатором.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.