Бузова стала мамой! В соцсети опубликовали фото с ее новым родственником

По православным традициям, Ольга и мужчина на снимке скреплены очень крепкими узами, равными кровным.

Блогер Мария Погребняк, которая совсем недавно стала мамой в четвертый раз, опубликовала фотографии с крещения сына. Фото размещены в личном блоге знаменитости.

Фото: Instagram*/mariapoga_

Крестной мамой малыша стала близкая подруга Погребняк — артистка Ольга Бузова. Однако стоит вспомнить, что, по православным традициям, у ребенка должна быть не только крестная мама, но и папа. На одном из фото Бузова запечатлена с бородатым мужчиной, который, судя по всему, и стал крестным отцом.

Религиозные люди верят, что крестные отец и мать связываются очень крепкими духовными узами, которые также важны, как и кровное родство. Именно поэтому крестными родителями не могут стать муж и жена.

На протяжение последних месяцев Ольга то и дело намекала, что наконец встретила достойного и любящего мужчину. Артистка даже начала строить планы на будущее. Поразмыслив, она решила, что забеременеет, годик посидит в декрете, а затем вернется к работе.

При этом имя своего возлюбленного звезда так и не раскрыла. Фанаты предполагали, что выбор Бузовой пал на певца Олега Майами. Пара подогревала слухи о романе, в том числе страстным поцелуем, который произошел на концерте Ольги. Однако позже Олег признался, что они с Бузовой просто друзья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бузова снова намекнула фанатам на возможную беременность.

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