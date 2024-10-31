«Неужели беременна?» — Бузова снялась в пеньюаре с округлившимся животом

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 60 0

Ольга Бузова снова намекнула фанатам на возможную беременность

«Неужели беременна?» — Бузова снялась в пеньюаре с округлившимся животом

Фото: © РИА Новости/Анатолий Медведь

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Тема:
Ольга Бузова

Уже несколько месяцев певица оставляет неоднозначные послания в соцсетях.

Певица и телеведущая Ольга Бузова снова намекнула фанатам на возможную беременность. В своих социальных сетях она опубликовала видео, на котором позирует перед зеркалом в пеньюаре и шелковом халате. Соответствующими кадрами делится Леди Mail.

Подписчики сразу подметили, что у певицы в профиль виден округлявшийся животик.

«Неужели беременна?»;

«Намекает на беременность?» — написали пользователи сети.

Однако сама Ольга не давала никаких комментариев по этому поводу.

К слову, уже несколько месяцев звезда оставляет неоднозначные послания в социальных сетях. Сначала она показывала в личном блоге фото в объятиях незнакомого мужчины, прикрыв предусмотрительно его лицо стикером.

Позже она продемонстрировала невзначай кольцо на одном из снимков, а потом и вовсе стала намекать на свою беременность.

На данный момент Ольга находится в командировке в Китае ради съемок нового сезона реалити-шоу. Из-за плотного графика ей приходится на долгое время расставаться со своим возлюбленным, имя которого она так и не рассекретила.

Но таинственному избраннику удается радовать Ольгу и на расстоянии с помощью шикарных букетов и дорогостоящих подарков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузова умудрилась потратить уйму денег на маски и трусы.

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