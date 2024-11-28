Попавший в плен британский наемник ВСУ пожаловался на маленькую зарплату

Пленный британский наемник Рис рассказал, что в ВСУ мало платят
Фото, видео: 5-tv.ru
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Российско-украинскую границу он пересек 15 ноября.
Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон заявил, что думал «помочь на добровольческих началах», однако быстро понял, что работа опасная и тяжелая, и лучше за нее получать оплату. Видео с его допроса появилось с распоряжении 5-tv.ru.
«Дело было не в деньгах. Хотя хотелось бы, чтобы платили побольше, учитывая насколько здесь опасно», — сказал он.
Мужчина добавил, что был не единственным иностранным военным, на миссии в Курске
«Нас было всего трое — я и двое датчан <…> Один из них пробыл там 12 часов, когда пошел помочь, как я, и, к сожалению, погиб. Про второго не знаю, может, он до сих пор там», — вспоминает Рис Андерсон.
Эти наемники, считает он, вовсе не думали о деньгах — на родине у них была «работа получше».
Ленинский районный суд Курска заключил под стражу Андерсона, его обвиняют в совершении тяжких преступлений в Курской области.
Уголовное дело в отношении наемника возбуждено и расследуется Главным военным следственным управлением СК России.
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