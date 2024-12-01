Собянин сообщил о создании производства лечебных кормов для животных из приютов

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Евгения Романова
Евгения Романова 10 0

В Москве обеспечат качественной едой бездомных кошек и собак.

Собянин сообщил о создании производства лечебных кормов для животных из приютов

Фото: www.globallookpress.com/Christian Charisius

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В Москве будет создано производство лечебных кормов для животных, которые содержатся в городских приютах. Мэр столицы Сергей Собянин подписал распоряжение о проведении электронного конкурса на заключение офсетного контракта на поставку таких продуктов. Об этом сообщается на официальном сайте градоначальника.

Согласно условиям контракта, победитель конкурса обязан в течение двух лет создать или модернизировать производство сухих и консервированных кормов в Москве, а вместе с тем организовать лабораторию для контроля качества продукта.

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Витаминно-минеральные комплексы в еде должны быть адаптированы к природно-климатических условиях Москвы. Задача такой еды — способствовать восстановлению и сохранению здоровья животных.

При этом правительство Москвы намерено закупить 27 тысяч тонн кормов в течение десяти лет. Такая мера позволит обеспечить приюты качественной едой.

Еще в октябре сообщалось, что в 18 регионах России участились случаи бешенства у животных. Смертельный вирус обычно передается человеку через укус после попадания слюны заболевшего животного на слизистые оболочки. Чаще всего переносчиками являются лисицы, кошки и собаки. Сперва бешенство может протекать бессимптомно — скрытый период порой длится от недели до года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Собянин объявил о начале приема заявок на архитектурную премию Москвы. В конкурсе 12 номинаций. Принять в нем участие могут проектные организации, которые в 2024 году получили свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения.

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