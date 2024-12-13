«Если цель взяла — за ней уйдет»: расчет ЗРК «Стрела» охотится за дронами ВСУ под Кременной

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Расчет ЗРК «Стрела» охотится за дронами ВСУ под Кременной

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Зенитчики 169-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» круглосуточно обеспечивают воздушный щит.

Уничтожать воздушные цели противника — это работа зенитчиков. Бойцы 169-го мотострелкового полка контролируют небо в районе Кременной, ежедневно сбивая дроны ВСУ. Боевики устраивают настоящую охоту за каждой боевой машиной. Военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак рассказал подробности.

Одиночные выстрелы сменяются автоматными очередями. Такие звуки в Серебрянском лесничестве уже привычны не только на передовой. Все из-за дронов вражеских, которые ведут охоту 24 на 7.

Больше всего проблем от так называемых «крыльев» — дронов самолетного неба. «Валькирии», «Фурии» и «Аисты», то есть «Лелеки» — частые незваные гости в небе над Кременной. Но это — любимые цели зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10».

Зенитчики 169-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» круглосуточно обеспечивают воздушный щит. Этот расчет работать со «Стрелой» учился прям на передовой. Сейчас сбивают цели с закрытыми глазами, во многом благодаря высокоточным ракетам. Они работают в нескольких режимах.

«Она либо в инфракрасном режиме, либо в фотоконтрасте работает. Картинку запомнила и пошла. Ракета такая — стрельнул и забыл. Она работает более эффективно чем ПЗРК. Не одна вышка и защита не отработает по ней. Если она цель взяла — она за ней уйдет», — говорит командир ЗРК «Стрела-10» с позывным «Амур».

Самая большая опасность для них — дроны-камикадзе. Эта машина неоднократно подвергалась атакам. Пришлось дорабатывать систему защиты.

Навесами и приспособлениями уже никого не удивишь, они есть практически везде. Но тут примечательно то, что конструкция закреплена цепью. Когда машина взводится в боевое положение, то есть все раскрывается, конструкция тоже разъезжается, отодвигается. «Стрела» отрабатывает, запускает орудие обратно, и закрывается навес. Что помогает сохранить и жизнь экипажу, и целостность самой машины.

Важно не только быть защищенным, но и делать все быстро, говорит механик-водитель «Стрелы» с позывным «Дед». Ему уже почти 70, а в бой рвется как молодой. Хотел в артиллерии служить, да товарищи решили поберечь, чтобы не случилось ничего.

«Я, когда еще в армии был, мы всем взводом заявления в Афганистан писали. Дух патриотизма остался», — говорит механик-водитель с позывным «Дед».

В Афганистан поехать не вышло, а вот в зону СВО «Деда» взяли сразу. Поэтому он полон сил и энергии. Готов, говорит, каждый день вместе с товарищами приближать нашу победу.

Тема:
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