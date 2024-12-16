Стараниями Трампа: курс биткоина впервые в истории превысил 105 тысяч долларов

Курс биткоина впервые в истории превысил 105 тысяч долларов
Фото: www.globallookpress.com/Hannes P Albert
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Активность избранного президента США помогла значительному росту криптовалюты.
Более 105 тысяч долларов — такой исторический максимум в ночь на 16 декабря установил курс биткоина. Данные об этом представлены на площадке Binance.
Криптовалюта прибавила в цене на 3,25 процента, ее стоимость поднялась до 105,2 тысячи долларов, что является максимальным значением.
Биткоин начал демонстрировать устойчивый рост во время начала выборов президента США. 5 ноября его курс составлял 68 тысяч долларов. Новые рекорды не заставили себя долго ждать, криптовалюта прошла отметки в 80, а затем и в 100 тысяч долларов за единицу.
Рост криптовалюты связывали с предвыборной компанией Дональда Трампа, который использовал биткоин для оплаты своей избирательной кампании. Трамп после победы на выборах президента США пообещал поддержать криптобизнес.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что избранный президент США Дональд Трамп во второй раз был признан «Человеком года» по версии журнала Time. Политик уже выигрывал эту награду в 2016 году, тогда он впервые победил на президентских выборах.
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