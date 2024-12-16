Стараниями Трампа: курс биткоина впервые в истории превысил 105 тысяч долларов

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 29 0

Курс биткоина впервые в истории превысил 105 тысяч долларов

Стараниями Трампа: курс биткоина впервые в истории превысил 105 тысяч долларов

Фото: www.globallookpress.com/Hannes P Albert

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Выборы президента США 2024

Активность избранного президента США помогла значительному росту криптовалюты.

Более 105 тысяч долларов — такой исторический максимум в ночь на 16 декабря установил курс биткоина. Данные об этом представлены на площадке Binance.

Криптовалюта прибавила в цене на 3,25 процента, ее стоимость поднялась до 105,2 тысячи долларов, что является максимальным значением.

Биткоин начал демонстрировать устойчивый рост во время начала выборов президента США. 5 ноября его курс составлял 68 тысяч долларов. Новые рекорды не заставили себя долго ждать, криптовалюта прошла отметки в 80, а затем и в 100 тысяч долларов за единицу.

Рост криптовалюты связывали с предвыборной компанией Дональда Трампа, который использовал биткоин для оплаты своей избирательной кампании. Трамп после победы на выборах президента США пообещал поддержать криптобизнес.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что избранный президент США Дональд Трамп во второй раз был признан «Человеком года» по версии журнала Time. Политик уже выигрывал эту награду в 2016 году, тогда он впервые победил на президентских выборах.

Тема:
Выборы президента США 2024
21 нояб
«Всего 1300 экземпляров!» — Трамп продает гитары после победы на выборах
18 нояб
«В роли миротворца»: как будет действовать Трамп при провале в завершении конфликта на Украине
17 нояб
«При необходимости»: когда состоятся переговоры Путина и Трампа
17 нояб
В синих браслетах: демократы запланировали «Народный марш на Вашингтон»
16 нояб
«Проект Украина» потерпел неудачу: Трамп обрубит поставки помощи киевскому режиму
16 нояб
На полвека моложе: Трамп назначил пресс-секретаря Белого дома
15 нояб
«Этому пора прекратиться»: Трамп сделал очередное громкое заявление об Украине
14 нояб
Игнорировал Зеленского и мытье рук: вспылили неожиданные факты из жизни будущего главы Пентагона Пита Хегсета
13 нояб
Биткоин побил исторический рекорд
13 нояб
Заново продать: «план победы» Зеленского был разработан под Трампа?
-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
103.43
-0.52 109.01
-1.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
Экипаж вертолета Ка-52м нанес ракетный удар по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака
5:40
«Купол Донбасса» сорвал почти 140 атак беспилотников ВСУ в небе ДНР
5:25
Трехсотлетний юбилей: хор и оркестр Мариинского театра исполнили «Страсти по Иоану»
4:31
Радикальные перемены: Тимати сбрил бороду
3:55
Стараниями Трампа: курс биткоина впервые в истории превысил 105 тысяч долларов

Сейчас читают

«Волна была сильная»: спасенный матрос рассказал о крушении танкера под Керчью
Тайные аборты, гибель любимого, тюрьма и слепота: злой рок судьбы Валентины Малявиной
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год