«Большой коллектив»: раскрыты подробности «Итогов года с Владимиром Путиным»

Менее 12 часов остается до одного из самых ожидаемых общественно-политических событий в уходящем году — Большой пресс-конференции президента, совмещенной с прямой линией.

Количество обращений граждан уже превысило отметку в один миллион 800 тысяч. Волнуют людей самые разные темы — от здравоохранения до коммунальных услуг. Возможность пообщаться с главой государства появится и у многих моих коллег, в том числе тех, кто приехал из так называемых недружественных стран. Об этом говорил в интервью «Известиям» пресс-секретарь президента. Все детали узнал корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Сегодня здесь главный инструмент — шуруповерт. Студию «Итогов года с Владимиром Путиным» доводят до идеального состояния. Осталось доработать мелкие детали. Вот здесь будет сидеть президент, это лучшее место для того, чтобы видеть каждого журналиста в зале и всю необходимую информацию. Для этого здесь в прямой президентской видимости сразу пять больших экранов и несколько вспомогательных внизу.

Данные будут поступать в прямом эфире сплошным потоком. Сколько времени займут ответы, традиционно заранее предугадать невозможно. Но все здесь будет готово к любому развитию событий. И даже защитную пленку на полу снимут непосредственно перед началом мероприятия.

В зале рассадка тоже продумана: стулья стоят так, чтобы ничего не загораживало обзор. Можно проверить: даже с дальней точки на самом дальнем ряду место, где будет сидеть президент, видно очень хорошо.

Около 600 стульев, хотя желающих попасть сюда явно больше. Стремятся, в том числе, и из-за рубежа.

«Во-первых, естественно, все эти иностранцы из недружественных стран, которые продолжают работать у нас, они здесь аккредитованы. У них действующая аккредитация Министерства иностранных дел, и, помимо этого, еще какое-то количество иностранцев изъявили желание приехать специально для этой песс-конференции», — рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Но кроме вопросов от журналистов формат предполагает вопросы от граждан. Так что техническая часть невероятно важна. Чтобы не нарушить работу систем, в студии следят даже за температурой воздуха. Видно, а главное, слышно должно быть идеально.

Здесь очень сложный звук. 43 звуковых дорожки. Настройки уже выбили в пульт. Есть, например, такая, когда все затихают, работают только два микрофона президента. Нужно всего нажать на кнопку. Все происходит автоматически.

Сам президент вопросы будет слышать отчетливо. Под столом для этого уже все оборудовано. Внизу установили две колонки. Они стоят специально для президента, чтобы он мог слышать вопросы из зала и вопросы с экрана.

У организаторов «Итогов года» довольно сложная задача. Главное большое интервью должно быть одновременно заметным событием, но в то же время привычным для зрителя. Слегка поменяли формат — теперь студия не шестиугольная, а квадратная. Фоновый свет сделали в теплых тонах.

«Добавили какие-то световые элементы, больше добавили полос светящихся, чтобы подчеркнуть задний фон», — объяснил заместитель директора по художественному оформлению Михаил Громов.

Пресс-секретарь президента, кстати, каждый раз внимательно осматривает место большого интервью.

«Для нас главное это удобное рабочее место для главы государства, чтобы ему было удобно, хорошо видно зал. <…> Мне тоже хорошо было видно зал, потому что нужно давать возможность журналистам задавать вопросы. Ну и потом сами журналисты, главное, чтобы было хорошо видно. Чтобы им тоже было удобно. Здесь работает большой коллектив, чтобы это все готовить», — пояснил Песков.

Главные темы вопросов, которые шлют со всей страны все эти дни, известны: спецоперация, экономика, внешняя политика. Очень много деталей. Президент долго каждую изучает, прежде чем начать отвечать на вопросы.

«Он получает с самого начала непосредственно обращения граждан. Каждая распечатана на отдельном листе и он имеет возможность некоторые и них посмотреть. Он всегда делает это и достаточно много смотрит сам. Это дает очень хорошую связь от граждан. Помимо этого это большое количество справок. Именно это и статистике показатели и справки по различным отраслям. Президент еще раз повторяю очень ответственно готовится каждый раз и обновляет всю базу знаний по всем отраслям нашей экономики», — пояснил Песков.

Главные итоги года подведут, как обычно, тщательно, а ответы будут исчерпывающие. Именно поэтому этого события все так долго и ждут.

Итак, «Итоги года с Владимиром Путиным» подведем уже сегодня — 19 декабря. Начало — в полдень по московскому времени. Зрители Пятого канала увидят разговор с президентом в прямом эфире.