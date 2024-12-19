Путин начал отвечать на вопросы граждан на «Итогах года»

|
Евгения Романова
Евгения Романова 186 0

Мероприятие в 2024 году объединяет прямую линию с президентом России и его большую пресс-конференцию.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» стартовала в Москве. Президент России начал отвечать на вопросы и обращения, поступившие от граждан.

Мероприятие в 2024 году объединяет прямую линию с президентом России и его большую пресс-конференцию. На нем присутствуют, в том числе, аккредитованные на территории РФ иностранные журналисты.

В этом году сбор вопросов и обращений от граждан России, на которые ответит глава государства, начался в ночь на 8 декабря. К 19-му числу их набрались десятки тысяч. При этом молодежь больше всего интересуется образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем. Интересно, что в 2024 году для отбора вопросов и обращений от граждан впервые используют искусственный интеллект.

Задать их можно до конца мероприятия с помощью мобильных приложений, в популярных российских соцсетях и на сайте moskva-putinu.ru. Также можно позвонить на горячую линию по номеру 8-800-200-40-40 или отправить СМС на короткий номер 0-40-40.

Смотрите прямую трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» на Пятом канале.

Ранее 5-tv.ru писал, что около двух миллионов обращений поступило на прямую линию с Путиным.

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным
19 дек
Путин заявил о потере чувства суверенитета гражданами Европы
19 дек
«Мы движемся»: Путин ответил на вопрос о сроках победы в СВО
19 дек
«Это уважение»: на дне рождения канцлера ФРГ Шредера выступал Кубанский казачий хор
19 дек
Путин: рост экономики в России составил 8%
19 дек
«Застой! Хочется движухи»: Путин ответил на первый вопрос в рамках «Итогов года»
19 дек
Песков о журналистах из недружественных стран на прямой линии Путина: «Доносим правду»
19 дек
Итоги года с Владимиром Путиным — 2024: прямая трансляция
19 дек
В Гостином дворе все готово к «Итогам года с Владимиром Путиным»
19 дек
Около двух миллионов обращений поступило на прямую линию с Путиным
19 дек
«Большой коллектив»: раскрыты подробности «Итогов года с Владимиром Путиным»
-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.78
-0.22 108.51
0.17
Лавина чувств и эмоций: любовный гороскоп для Дев на 2025 год

Последние новости

13:02
Путин заявил о потере чувства суверенитета гражданами Европы
12:57
«Мы движемся»: Путин ответил на вопрос о сроках победы в СВО
12:45
«Это уважение»: на дне рождения канцлера ФРГ Шредера выступал Кубанский казачий хор
12:42
Путин: в России низкий уровень безработицы
12:38
Путин: рост экономики в России составил 8%
12:32
«Застой! Хочется движухи»: Путин ответил на первый вопрос в рамках «Итогов года»

Сейчас читают

Трещины и дерматиты: ветеринар предупредил об опасном для собак снеге в городах
Заплатила дорогую цену за успех: как сложилась личная жизнь Анастасии Вертинской
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год