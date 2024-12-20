ВС РФ освободила Успеновку и Новопустынку в ДНР

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 31 0

Российские силы продолжают вытеснять украинских националистов с территории Донбасса.

ВС РФ освободила Успеновку и Новопустынку в ДНР

Фото: © РИА Новости/Сергей Пивоваров

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы (ВС) России освободили населенные пункты Успеновка и Новопустынка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны страны.

«В результате решительных действий подразделений „Южной“ группировки войск освобожден населенный пункт Успеновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Новопустыновка же была освобождена подразделениями группировки войск «Центр».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ ударили по пункту управления СБУ в ответ на обстрел Ростовской области.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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