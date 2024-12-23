«Разбираем блиндажи»: российские десантники выбивают боевиков ВСУ с курской земли

В Курской области силы группировки «Север» наступают в районе Суджи. Неонацисты пытаются удержать трассу, ведущую в захваченный райцентр. Это ключевая артерия, по которой снабжают вражеские формирования.

Боевики оборудовали позиции в жилых домах. Наши штурмовики действуют малыми группами, их координирует воздушная разведка. О тактических приемах, которые используют российские военные, — в репортаже корреспондента «Известий» Александра Сафиулина.

Четверка десантников-штурмовиков группировки войск «Север» заходит в сектор, занятый врагом. В доме засели солдаты ВСУ. Трое наших бойцов обходят здание справа, один двигается с левой стороны. Противника уничтожили гранатой.

После первой атаки сразу — движение вперед. В соседнем доме враг укрылся в подвале. Подвал буквально закидывают гранатами, только после проверяют еще раз: чисто, можно двигаться дальше.

За камерой следит командир батальона с позывным «Балтика», он сопровождает каждый штурм своих бойцов.

«Высадились непосредственно в близости с противником и начали штурмовые действия. Противник держится за каждый сантиметр нашей земли, упирается сильно. Я занимаюсь именно управлением штурмовыми группами, с „птички“ мы наблюдаем», — говорит командир штурмового батальона ВДВ группировки войск «Север» с позывным «Балтика».

Перед выходом группа тщательно изучает карту местности, заранее прокладывает маршрут, знает, где засел противник. Но до штурмовых действий нужно еще добраться. Доставить бойцов к месту — задача экипажа БМД, который уже готовит машину к работе. Усиливают дополнительную защиту, используют все возможные средства.

«Здесь придумали сами — измерили крышу, выдали нам материал, сделали все, обшили, замаскировали. Задачи были: эвакуация, стрельба. На эти машины ложилось все», — рассказывает командир БМД с позывным «Опер».

Боевая машина десанта 4М — основная сила поддержки при штурме.

«Поддержка пехоты, стреляем с ЗОПа, разбираем блиндажи. Много раз штурмовали, наша машина является наиболее подготовленной в нашем батальоне. Много задач выполненных. Ни разу не было, чтобы выезжали без стопроцентного поражения», — говорит наводчик БМД с позывным «Крест».

Все это — результаты постоянных тренировок. У экипажа фактически нет свободного времени. Основа успеха — скорость, меткость и быстрый выбор позиции. На огневой рубеж машина выезжает фактически так же, как и при боевых условиях. Для этого все устроено, в любое свободное время десант не сидит на месте.

Отрабатывают и методы борьбы с дронами, о которых рассказывать не стали. Схема работает, эксперимент удался. Противник на этом направлении хорошо подготовлен, работает на западной технике, прошел обучение в странах НАТО. Но российские бойцы — все равно лучше! Они постоянно ищут новые ходы и решения, совершенствуют свои навыки, каждый день выбивают врага с курской земли.