Израиль атаковал машину с журналистами в секторе Газа
Пять палестинских журналистов убиты в результате удара Израиля по центру Газы
Фото, видео: 5-tv.ru
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Корреспонденты готовили репортаж у больницы возле одного из лагерей беженцев. Пятеро погибли.
Израиль прицельно атаковал машину с палестинскими журналистами в секторе Газа. Пять сотрудников канала «Аль-Кудс» погибли. Об этом сообщили в редакции.
Журналисты готовили репортаж у больницы в лагере беженцев Нусейрат, когда в их автомобиль, по предварительным данным, прилетел дрон. На кадрах с места виден пожар рядом со входом в медучреждение. Спасатели тушат фургон с надписью «пресса».
В ЦАХАЛ, впрочем, уже поспешили парадоксально заявить, что уничтожали автомобиль с радикалами. Арабские СМИ публикуют видео с одним из погибших репортеров. Он снял его в последние часы своей жизни. Мужчина рассказывает, что его жена должна скоро родить, а он готовится поехать в больницу.
Конфликт на Ближнем Востоке
Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.
После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.
Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что израильская армия нанесла удар по госпиталю в секторе Газа.
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