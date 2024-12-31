Бьет рекорды: уходящий год в Москве стал самым теплым за последние 245 лет

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Кристина Дегтярева
Кристина Дегтярева 29 0

2024 год в Москве стал самым теплым за 245 лет метеонаблюдений

Бьет рекорды: уходящий год в Москве стал самым теплым за последние 245 лет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Тема:
Погода

Лишь январь и май оказались самыми холодными за все 12 месяцев.

Пока жители Москвы подводят свои итоги года, не дремлют и столичные метеорологи. Согласно их подсчетами, столица вновь поставила рекорд по погоде. Так, 2024 год стал самым теплым за 245-летнюю историю метеорологических наблюдений в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе МГУ имени М. В. Ломоносова.

Отмечается, что сразу десять месяцев оказались значительно теплее, чем обычно. И только январь и май были очень холодными.

«По данным Метеорологической обсерватории МГУ, 2024 год стал самым теплым за всю 245-летнюю историю метеорологических наблюдений в Москве: средняя годовая температура воздуха достигла абсолютного рекорда 8,2 градуса», — сообщили в пресс-службе университета.

Особенно теплым был сентябрь. Он, к слову, тоже побил рекорд, став самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. А опасное явление аномально холодной погоды наблюдалось в 2024 году всего раз: со 2 по 8 января. Тогда температура воздуха в столице опускалась почти до минус 25.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что январь 2025 года на большей части страны будет непривычно теплым.

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