«Немедленное прекращение огня»: в Турции рассчитывают на прекращение конфликта на Украине

Страна уже высказывала готовность предоставить площадку для переговоров.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил надежду на то, что боевые действия на Украине будут остановлены в ближайшее время.

В ходе пресс-конференции в Анкаре он сообщил, что во время с главой МИД Бельгии Бернаром Квентином они обсудили ряд вопросов, связанных с ситуацией в регионе, включая конфликт на Украине.

«Мы, конечно, хотим немедленного прекращения огня и установления мира на Украине. Конфликт должен как можно скорее прекратиться», — приводит издание Hurriyet слова Фидана.

В конце декабря турецкая сторона заявляла о готовности предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной.

Ранее посол США в России Линн Трейси заявляла, что Вашингтон готов к диалогу с Москвой. Она считает, что страны должны сотрудничать и налаживать новые связи, несмотря на существующие разногласия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США выделили Украине порядка 2,5 миллиарда долларов.