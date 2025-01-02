«Немедленное прекращение огня»: в Турции рассчитывают на прекращение конфликта на Украине
Глава МИД Турции: мы хотим завершения конфликта на Украине
Фото: © РИА Новости/Сергей Карпухин
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Страна уже высказывала готовность предоставить площадку для переговоров.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил надежду на то, что боевые действия на Украине будут остановлены в ближайшее время.
В ходе пресс-конференции в Анкаре он сообщил, что во время с главой МИД Бельгии Бернаром Квентином они обсудили ряд вопросов, связанных с ситуацией в регионе, включая конфликт на Украине.
«Мы, конечно, хотим немедленного прекращения огня и установления мира на Украине. Конфликт должен как можно скорее прекратиться», — приводит издание Hurriyet слова Фидана.
В конце декабря турецкая сторона заявляла о готовности предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной.
Ранее посол США в России Линн Трейси заявляла, что Вашингтон готов к диалогу с Москвой. Она считает, что страны должны сотрудничать и налаживать новые связи, несмотря на существующие разногласия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что США выделили Украине порядка 2,5 миллиарда долларов.
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