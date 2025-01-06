ВС РФ пресекли попытку контратаки ВСУ в Курской области

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Евгения Романова
Евгения Романова 135 0

Украинские боевики хотели остановить наступление российских бойцов.

Войска РФ пресекли попытку контратаки ВСУ в Курской области

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Тема:
Курская область

Вооруженные силы России пресекли попытку контратаки армии Украины в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Противник предпринял контратаку штурмовыми группами в направлении населенного пункта Большое Солдатское. Решительными действиями подразделений группировки войск „Север“ при поддержке авиации и артиллерии попытка прорыва ВСУ пресечена», — указывается в сообщении.

Российские войска нанесли огневое поражение боевикам. Основные силы ВСУ были ликвидированы вблизи хутора Бердин. Как отмечается, противник попытался контратаковать ВС РФ, чтобы остановить их наступление в Курской области. Однако старания киевского режима, что неудивительно, оказались безрезультатными.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий боевиков погибли и пострадали мирные люди.

Сейчас на территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба. Проводится контртеррористическая операция (КТО).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спецназ Росгвардии уничтожил технику ВСУ в Курской области. Бойцы участвуют в отражении наступления украинских боевиков.

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