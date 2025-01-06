ВС РФ пресекли попытку контратаки ВСУ в Курской области

Украинские боевики хотели остановить наступление российских бойцов.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Вооруженные силы России пресекли попытку контратаки армии Украины в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Противник предпринял контратаку штурмовыми группами в направлении населенного пункта Большое Солдатское. Решительными действиями подразделений группировки войск „Север“ при поддержке авиации и артиллерии попытка прорыва ВСУ пресечена», — указывается в сообщении.
Российские войска нанесли огневое поражение боевикам. Основные силы ВСУ были ликвидированы вблизи хутора Бердин. Как отмечается, противник попытался контратаковать ВС РФ, чтобы остановить их наступление в Курской области. Однако старания киевского режима, что неудивительно, оказались безрезультатными.
Атака ВСУ на Курскую область
Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий боевиков погибли и пострадали мирные люди.
Сейчас на территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба. Проводится контртеррористическая операция (КТО).
Ранее 5-tv.ru сообщал, что спецназ Росгвардии уничтожил технику ВСУ в Курской области. Бойцы участвуют в отражении наступления украинских боевиков.
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