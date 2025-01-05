Спецназ Росгвардии уничтожил технику ВСУ в Курской области

Отряд спецназа Росгвардии уничтожил технику украинских боевиков в ходе отражения наступления ВСУ в Курской области. Кадры боевой работы опубликованы в Telegram-канале ведомства.

На записи видно, как российские бойцы наносят точные удары дронами-камикадзе по машине разминирования и танку врага.

«Росгвардейцы, осуществляющие непрерывный объективный контроль приграничных районов Курской области, обнаружили и уничтожили машину разминирования ВСУ, расчищающую минное заграждение», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило о попытке контратаки ВСУ в Курской области для остановки наступления армии России. В ведомстве заявили, что штурмовой группе противника было нанесено поражение артиллерией и авиацией группировки войск «Север».

Уточняется, что ВСУ попытались совершить контратаку около 09:00 по московскому времени 5 января. В результате противник потерял два танка и семь боевых бронированных машин. Также российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ракету армии Украины.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий боевиков погибли и пострадали десятки человек.

Сейчас на территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба. Проводится контртеррористическая операция (КТО).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские истребители сбили украинский МиГ-29 в зоне СВО.