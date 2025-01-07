Расчет «Малки» уничтожил живую силу ВСУ
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Артиллеристы группировки войск «Север» громят противника в приграничном районе Курской области.
Расчеты 203-мм самоходных артиллерийских установок «Малка» группировки войск «Север» при выполнении огневых задач в приграничном районе Курской области уничтожили укрытия, боевую технику и живую силу ВСУ. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Артиллеристы группировки войск «Север» громят противника в режиме 24/7. Они осуществляют огневое воздействие на особо укрепленные позиции боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и поддерживают боевую работу пехотных подразделений, а также не дают противнику перебрасывать резервы.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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