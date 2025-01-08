Москвичей предупредили о гололедице в ближайшие дни

В среду жителей столицы ждет плюсовая температура.

В Москве в ближайшие несколько дней температура поднимется на 6–7 градусов выше нормы. Столицу накроет гололед. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«При температуре +1, даже +2 градуса и ветре, а ветер прогнозируется до 11 м/с», — объяснил он.

Вильфанд отметил, что в среду москвичей ждет плюсовая температура, возможен дождь. А на следующий день осадков, скорее всего, ждать не стоит, правда температура поднимется до +2 градусов днем, а ночью снизится до 0.

Он добавил, что ночью в пятницу температура упадет до –2 градусов, а днем поднимется до +3.

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