Москвичей предупредили о гололедице в ближайшие дни

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 26 0

Вильфанд: температура в Москве поднимется на 6–7 градусов выше нормы

Москвичей предупредили о гололедице в ближайшие дни

Фото: Геодакян Артем/ТАСС

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Тема:
Погода

В среду жителей столицы ждет плюсовая температура.

В Москве в ближайшие несколько дней температура поднимется на 6–7 градусов выше нормы. Столицу накроет гололед. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«При температуре +1, даже +2 градуса и ветре, а ветер прогнозируется до 11 м/с», — объяснил он.

Вильфанд отметил, что в среду москвичей ждет плюсовая температура, возможен дождь. А на следующий день осадков, скорее всего, ждать не стоит, правда температура поднимется до +2 градусов днем, а ночью снизится до 0.

Он добавил, что ночью в пятницу температура упадет до –2 градусов, а днем поднимется до +3.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый учебный корпус на 400 человек уже строят на Базовой улице в столичном районе Западное Дегунино. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году

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