Облачность и гололедица ожидаются в Москве 9 января

В Гидрометцентре спрогнозировали облачность с прояснениями и гололедицу в Москве 9 января. Днем температура воздуха в столице будет колебаться от 0 до +2 градусов, а ночью столбики термометров сползут до –2.

В Московской области днем температура будет варьироваться от –3 до +2 градусов, ночью — до –4. По прогнозу ожидается юго-западный ветер, его скорость — 6–11 м/с.

Атмосферное давление будет составлять 745–748 мм ртутного столба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, согласно подсчетам московских метеорологов, столица вновь поставила рекорд по погоде. Так, 2024 год стал самым теплым за 245-летнюю историю метеорологических наблюдений в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе МГУ имени М. В. Ломоносова.

Отмечается, что сразу десять месяцев оказались значительно теплее, чем обычно. И только январь и май были очень холодными.