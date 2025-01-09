На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Алисы

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У девочки врожденный порок сердца.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

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Сегодня — День добрых дел на «Пятом канале». И сегодня наша помощь нужна маленькой Алисе с врожденным пороком сердца. Девочке срочно нужна операция стоимостью три с половиной миллиона рублей.

Помочь собрать деньги можете вы — зрители Пятого канала. Для этого отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 22-22 или отсканируйте QR-код на экране во время сюжета.

Моторчик и маленькая непоседа – так Алису прозвали дома. Девочка обожает хулиганить вместе с младшей сестрой – поиграть в прятки, догонялки и полазить по шведской стенке. Но такие активные игры разрешены только в присутствии взрослых. Алиса может бегать не дольше 5-10 минут, потому что начинает задыхаться.

У девочки сложный порок сердца. О диагнозе родители узнали сразу после появления малышки на свет. Чтобы спасти Алису, врачи провели операцию на открытом сердце. И на этом лечение не закончилось – еще две операции девочке сделали за границей.

Каждый день Алиса пьет таблетки и измеряет сатурацию. Сейчас Евгений один воспитывает детей, супруга умерла от рака. Самый главный его страх теперь – потерять и дочь.

«Понимание, что с ней может что-то произойти, то есть что-то невозвратное, это в голове сидит, от этого никуда не деться. То есть просыпаешься – об этом думаешь, засыпаешь – об этом думаешь», – со слезами рассказывает Евгений Стародубцев, папа Алисы.

Евгений старается быть не только хорошим отцом, но и другом для своих детей. Каждый вечер они проводят вместе – лепят фигурки из пластилина, читают сказки.

Алиса с удовольствием ходит в школу, она учится во втором классе. Больше всего ей нравятся литература, английский и рисование. У девочки много друзей. В компании она главная заводила.

По мере взросления физическая нагрузка дается Алисе все сложнее, сердце не выдерживает. Как можно скорее нужно сделать еще одну операцию. 

«Ребенок сейчас живет благодаря тому, что у нее функционируют анастомозы. К сожалению, анастомозы наложены были в определенном возрасте у ребенка. Они не растут в след за ростом ребенка, и рано или поздно будет недостаточно того объема крови, который по этим анастомозам поступает в легкие», – объясняет руководитель отделения эндоваскулярной хирургии Ашот Григорян.

Сделать операцию согласился тот же врач, который проводил две предыдущие. По словам папы Алисы, хирург в Испании знает и понимает, что будет делать дальше.

Стоит операция огромных денег – нужно 3 500 000 рублей. Зарплаты Евгения на заводе по производству железобетонных изделий на это не хватит. У нас с вами есть возможность помочь Алисе исполнить ее самую заветную мечту – вылечить сердце.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Алисе, обратившись напрямую в благотворительный фонд.

Тема:
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