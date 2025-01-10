Трогательные кадры сделаны около кремлевской стены у Могилы Неизвестного солдата. Возложить цветы к Вечному огню туда пришел боец, получивший ранение в зоне СВО. И начальник караула сделал исключение, пропустив солдата на костылях за ограждение.

Видно было, что каждый шаг ему давался с трудом. Но, несмотря на это, он все-таки опустился на колено, хотя подняться смог уже только с помощью подоспевшего офицера.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вооруженные силы России ликвидировали более 500 боевиков армии Украины в Донецкой народной республике.