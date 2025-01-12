В Курске уволят охранника школы, которую пытался поджечь подросток
Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
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Врио губернатора Хинштейн лично поговорил с сотрудниками учебного заведения.
В Курске уволят охранника школы №54, которую 10 января пытался поджечь подросток, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Директор ЧОО, которое охраняет школу №54, заверил, что предприятие проведет весь необходимый комплекс мер, дабы впредь не допустить подобных ситуаций, а охранника уволят. Рассчитываю, что это будет исполнено», — подчеркнул он.
Известно, что 16-летний подросток, вооруженный молотком, ворвался в школу в балаклаве и шляпе. Школьник пытался устроить возгорание на первом этаже учебного заведения, используя легковоспламеняющуюся жидкость. Охранник задержать школьника не смог. В результате случившегося никто не пострадал.
Несмотря на то, что школьнику удалось скрыться с места происшествия, правоохранительные органы быстро установили его личность и вскоре задержали.
Хинштейн отметил, что лично выезжал в школу, где произошло ЧП, чтобы посмотреть, как организована безопасность учебного заведения. Он лично поговорил с руководством учебного заведения и охранником, который был «не на высоте».
Политик привел в пример сотрудников Росгвардии, которые прибыли на место происшествия всего за четыре минуты. Он добавил, что кнопка тревожной сигнализации должна быть в каждом учебном заведении. Врио губернатора подчеркнул, что безопасность детей является главным приоритетом.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Московской области подросток взорвал петарду и лишился кисти руки.
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