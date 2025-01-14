Ка-52М разнес «опорник» ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 22 0

Опубликовано видео, как Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Российские силы продолжают вытеснять националистов с территории нашей страны.

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52М армейской авиации ВКС РФ нанес удар по опорному пункту ВСУ в курском приграничье. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север», летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили «опорник» и личный состав неприятеля.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий боевиков погибли и пострадали мирные люди. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.

Согласно последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 51430 боевиков. Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

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