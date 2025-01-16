«Экстремально тепло»: Вильфанд рассказал о погоде на Крещение

Метеоролог Роман Вильфанд рассказал о погоде на Крещение
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
Аномальное тепло ожидает россиян 19 января.
На всей европейской территории России в праздник Крещения морозов не будет. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия».
Традицию погружения в купели в текущем году смогут осуществить немногие. В большинстве регионов страны отменили священное окунание, поскольку на поверхностях водоемов отсутствует лед.
Вильфанд сообщает, что в Москве вовремя православного праздника температура воздуха будет колебаться от нуля до минус трех ночью. Днем жителей столицы ожидает плюсовая температура — три градуса.
По словам доктора наук, только в Оренбургской области будет достаточно холодно для зимнего времени года.
Выходить на лед можно только там, где разрешает МЧС. Рубить проруби на незакрепленном льду опасно для жизни.
Эксперт напоминает, что, начиная с 2020 года, в целом не было привычной морозной зимы. Как правило во второй половине января устанавливались ледовые покрытия, но бывали исключения. В настоящем году как раз такой редкий случай.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нужно знать перед нырянием в прорубь.
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