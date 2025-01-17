Ка-52М ударил по пункту дислокации боевиков ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 24 0

Вертолет Ка-52М ударил по пункту временного размещения ВСУ в курском приграничье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

Российские войска продолжают вытеснять врага с территории нашей страны.

Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационным средством поражения по местоположению боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры смотрите в материале 5-tv.ru.

Во время выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки войск «Север» летчики армейской авиации успешно поразили пункт временного размещения и личный состав ВСУ.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона.

От действий боевиков погибли и пострадали мирные люди. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.

Согласно последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 52330 боевиков, 305 танков, 367 артиллерийских орудий, 1567 боевых бронированных машин и другую военную технику.

Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Тема:
Курская область
16 янв
Ка-52М уничтожил личный состав и технику ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
15 янв
ВС РФ уничтожили штаб с руководящими атакой на Курскую область командирами ВСУ
15 янв
Уничтожены более 220 боевиков ВСУ и два танка: успехи ВС России в Курской области
14 янв
ВСУ потеряли более 460 боевиков в Курской области за сутки
14 янв
Ка-52М разнес «опорник» ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
14 янв
Жителей Курской области предупредили о минировании территории
12 янв
В Курске уволят охранника школы, которую пытался поджечь подросток
12 янв
ВС РФ активно выдавливают боевиков ВСУ из курского приграничья
10 янв
Силы ПВО уничтожили семь дронов ВСУ над территорией России
10 янв
В балаклаве и с молотком в руках: в Курске подросток пытался поджечь школу
-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.38
-0.43 105.81
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:32
Курочка с пюрешкой: кому стоит с опаской относиться к этому блюду
6:28
Все пошло не по плану: почему Израиль отказался от соглашения с ХАМАС
6:23
В Томске учитель ударил школьника по лицу и выгнал из класса
6:12
Президент Польши посоветовал Зеленскому быть осторожнее в словах
6:10
Не только «Твин Пикс»: чем еще прославился Дэвид Линч
6:00
Ка-52М ударил по пункту дислокации боевиков ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Блиновская полностью признала вину в неуплате налогов
Наследие разума: кем стали трое детей Стивена Хокинга
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год