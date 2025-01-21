Украинские беспилотники атаковали Смоленскую область

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 350 0

Анохин: атака украинских БПЛА продолжается в Смоленской области

в Смоленской области продолжается атака украинских БПЛА

Фото: Невар Виталий/ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В областном центре продолжают работать силы ПВО.

В Смоленской области продолжается атака украинских БПЛА, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«Убедительная просьба отойти от окон и не осуществлять съемку действий сил противовоздушной обороны», — обратился Анохин к жителям.

Губернатор рассказал, что работа сил противовоздушной обороны в областном центре не прекращается. Он также призвал граждан избегать открытых пространств и соблюдать спокойствие. Обнаружив сбитый летательный аппарат, ни в коем случае нельзя к нему приближаться.

Некоторые Telegram-каналы сообщают со ссылкой на местных жителей, что над Смоленском прогремела серия взрывов: начиная с 00:50 ночи было слышно от трех до семи. Предположительной целью атаки является местный нефтеперерабатывающий завод Ярцево. Однако Министерство обороны не подтверждало эту информацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Смоленской области произошел пожар после атаки дронов ВСУ на объект ТЭК. Это произоршло в Ярцевском районе. Удар БПЛА повлек за собой возгорания на территории топливно-энергетического комплекса.

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