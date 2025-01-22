Ветер срывал провода: на Татарстан, Башкирию и Удмуртию обрушилась штормовая метель
Видимость в регионах упала почти до нуля.
Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru
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Непогода парализовала движение в Татарстане, Башкирии и Удмуртии. На регионы обрушилась штормовая метель. Дороги замело буквально на глазах, а видимость упала почти до нуля. Порывистый ветер срывал провода и дорожные знаки. Несколько грузовиков унесло с проезжей части в кювет.
В Татарстане из-за пурги на несколько часов ввели ограничения для автобусов и грузовиков на трех участках федеральной трассы М-7 «Волга». А сегодня к снегопадам добавится мороз. Синоптики прогнозируют температуру ниже 20 градусов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Новом Орлеане бушует зимний шторм. Национальная метеорологическая служба сообщила, что в некоторых частях Нового Орлеана и Батон-Руж выпало до восьми дюймов снега, и предупредила, что снегопад может снова усилиться.
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