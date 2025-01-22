Автомобилисты намертво застряли в сугробах из-за снежного бурана в Дагестане

Последствия непогоды сейчас устраняют в Дагестане. Высота сугробов в горных селах доходит до четырех метров. Справиться с ними сложно даже спецтехнике. Она прокладывает путь к домам жителей.

Корреспондент «Известный» Мурад Магомедов с трудом добрался до одного из занесенных снегом населенных пунктов

Снежный армагеддон и настоящее стихийное бедствие. Дагестанские аулы циклон накрыл так, что на улицах и во дворах выросли непроходимые сугробы.

Некоторые дома засыпало по крышу — окна не открыть. В ауле Гертма словно наступил ледниковый период. За три дня здесь выпала почти двухмесячная норма осадков. Высота сугробов — до четырех метров.

Абдулла откапывает свою «Газель». Вечером припарковал во дворе — утром нашел засыпанной.

В горных селах Казбековского района выросли сугробы в человеческий рост.

«Дома сидела, а что делать, вообще дороги не было. Если люди болеют — что делать людям?» — отметила жительница Казбековского района Дагестана Насипат Юнусова.

Циклон парализовал жизнь в горах. На три дня жители сел оказались отрезаны от цивилизации. Дорогу завалило снегом.

Дорога, по которой обычно ездят жители села Гертма. Посмотрите, какие сугробы тут выросли. В некоторых местах два-три метра их высота. Бульдозер пытается расчистить дорожное полотно.

Люди не могли проехать и бросали свои автомобили, пешком возвращались домой. Вот, «99-ку» уже почти откопали. Рядом где-то под толщей снега стоят еще несколько машин. Их вовсе не видно.

«Эту (машину) нашли из-за того, что у нее была крыша видна. Из-за этого смогли найти, а так, если бы ее крышу не нашли бы, бульдозер мог проехать по ней», — рассказал Юсуп Байирханов, житель Казбековского района Дагестана.

«Кое-как откопали, как говорится, нашли, и еще пару машин дальше там — тоже они застряли», — отметил Исраб Юнусов, местный житель.

Сейчас автомобили кое-как могут проехать. На участке два бульдозера — один стоит сломанный, другой работает из последних сил. Местные жители просят помощи у властей. Эти села зимой оказываются в таком снежном плену нередко.

«Один трактор поломанный старый 80-х годов, другая тоже такая же старая техника. Новая техника нам нужна», — заявил Абдурахмангаджи Мусаев, депутат сельского поселения Гертма.

Метеорологи утверждают — все самые тяжелые дни уже позади, циклон отступил. Горцев этот прогноз не утешает. У местных жителей впереди еще три месяца зимы, снег здесь выпадает даже поздней весной.