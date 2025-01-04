МИД России поприветствовал доклад ООН с критикой Киева о запрете УПЦ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Союзникам киевского режима на Западе становится все сложнее закрывать глаза на творящиеся на Украине бесчинства и беспредел.

МИД России поприветствовал доклад ООН с критикой Киева о запрете УПЦ

Фото: © РИА Новости/Sergei Chuzavkov

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Тема:
Ситуация вокруг УПЦ

Москва может только приветствовать доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о притеснениях сторонников православной канонической церкви на Украине. Об этом заявили в российском МИД.

Там отметили, что в опубликованном накануне Нового года документе ООН впервые дана оценка закону, который одобрил запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

«Главный вывод, который делается в докладе, — украинские власти не смогли обосновать необходимость и соразмерность жестких запретительных мер», — говорится в комментарии посла по особым поручениям МИД РФ Геннадия Аскальдовича, опубликованном на сайте ведомства.

Также в МИД отметили «нервную реакцию» украинских дипломатов на критику УВКПЧ, что свидетельствует о достижении ее цели. Украинский МИД попытался «всячески обелить» нелицеприятные для киевского режима выводы, а также ставшее для украинских властей нормой стремление переложить ответственность на Россию.

В МИД РФ также подчеркнули, что в эпоху развития информационных технологий становится невозможно скрыть поток «беззастенчивой лжи и ненависти», исходящих с украинской стороны. И даже союзникам киевского режима становится «все сложнее закрывать глаза на творящиеся бесчинства и беспредел».

Президент РФ Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» назвал безбожниками тех, кто устраивает на Украине гонения на православную церковь.

Российский лидер подчеркнул, что к власти в Киеве пришли люди, не отождествляющие себя ни с одной религией, «люди без роду без племени».

Преследование православной церкви и ее служителей на Украине Путин считает вопиющим нарушением прав человека и прав верующих. По его словам, «идет растерзание церкви на глазах у всего мира», сравнимое с расстрелом. При этом на Западе предпочитают этого не замечать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинская феминистка пыталась украсть фигурку младенца Иисуса в Ватикане.

Тема:
Ситуация вокруг УПЦ
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