Оттепель в Москве сменится морозами в начале февраля

Синоптик Ильин: в начале февраля температура понизится до минус пяти градусов
Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский
Разница будет заметна, однако температура воздуха все равно превысит норму.
В начале февраля жителей столицы ждут морозы. Об этом рассказал синоптик Александр Ильин в беседе с aif.ru.
«Морозы все-таки себя проявят, но будут не такими сильными. В начале февраля температура понизится до минус трех-минус пяти градусов, а к концу первой декады ожидается местами и до минус десяти градусов. Соответственно, будут небольшие осадки», — объяснил эксперт.
Ильин также добавил, что, хоть февраль и будет ощутимо холоднее, температура воздуха все равно превысит среднемесячную норму на четыре-пять градусов. Такой вывод следует из долгосрочного прогноза.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что снег полностью растаял в Москве и Подмосковье. Причина тому — аномально высокая температура воздуха. Впервые за 110 лет термометры показали плюс четыре градуса в конце января. Птицы начали возвращаться в большие города после зимовки. Среди них, например, зарянки, которых также называют малиновками. Обычно они не прилетают раньше весны.
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