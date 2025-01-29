Дома скрылись под сугробами, а поезд пришлось откапывать: непогода застигла Сахалин
Некоторые люди буквально заблокированы в своих домах.
Фото, видео: www.globallookpress.com/© Patrick Pleul; 5-tv.ru
Вторые сутки Дальний Восток находится во власти мощного циклона. Самая сложная ситуация сейчас на Сахалине. Там сильная метель с порывами ветра до 32 метров в секунду.
В частном секторе люди оказались буквально заблокированными в своих домах. Некоторые строения почти полностью скрылись под сугробами. В ожидании помощи жители самостоятельно прокладывают себе путь с помощью лопат.
В снегу застрял пассажирский состав, который откапывали несколько часов. Часть пригородных поездов отменены, задерживаются авиарейсы. Из-за плохой видимости и скользкого покрытия на дорогах увеличилось число аварий.
В одном из ДТП серьезно пострадал мужчина. В городе Советская Гавань введен режим ЧС. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, задействована дополнительная техника.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Сибири после снежной бури в регионе похолодало на 20 градусов.
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