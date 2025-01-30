Российские зенитчики ведут охоту за дронами ВСУ в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео, как ЗРК «Стрела-10М» уничтожает дроны ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
За месяц удалось подбить свыше 30 БПЛА.
Расчет зенитного комплекса «Стрела-10М» Новороссийских десантников уничтожил в Запорожской области более 30 беспилотников ВСУ за один месяц. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Подразделения ПВО несут дежурство, прикрывая бойцов ВС РФ. При зенитчиках всегда находится расчет МРУ-Б (батарейный модуль разведки и управления) на базе БТР-МДМ «Ракушка». Он позволяет в круглосуточном режиме обнаруживать беспилотники неприятеля.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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