Российские зенитчики ведут охоту за дронами ВСУ в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 31 0

Опубликовано видео, как ЗРК «Стрела-10М» уничтожает дроны ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

За месяц удалось подбить свыше 30 БПЛА.

Расчет зенитного комплекса «Стрела-10М» Новороссийских десантников уничтожил в Запорожской области более 30 беспилотников ВСУ за один месяц. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Подразделения ПВО несут дежурство, прикрывая бойцов ВС РФ. При зенитчиках всегда находится расчет МРУ-Б (батарейный модуль разведки и управления) на базе БТР-МДМ «Ракушка». Он позволяет в круглосуточном режиме обнаруживать беспилотники неприятеля.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
30 янв
Расчеты «Мста-С» ведут огонь по позициям ВСУ на кураховском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
30 янв
ВС РФ пресекает все попытки ВСУ перейти в контрнаступление на краснолиманском направлении СВО
30 янв
Минобороны показало работу снайперов на каховском направлении СВО
29 янв
Российские военные создают инновационные беспилотники прямо на фронте
29 янв
Российские войска освободили село Новоелизаветовка в ДНР
29 янв
Российские снайперы в режиме «свободной охоты». Лучшее видео из зоны СВО
29 янв
Группа российских вертолетов ударила по позициям ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
28 янв
Артиллеристы группировки войск «Запад» уничтожили станцию Starlink в зоне СВО
28 янв
«Отступают по всей линии фронта»: западные СМИ встревожены позицией ВСУ
28 янв
Полгода укрывались в подвале: беженцы из Часов Яра рассказали о пережитых ужасах
-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.01
0.04 102.40
0.80
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
Расчеты «Мста-С» ведут огонь по позициям ВСУ на кураховском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
7:12
Кеннеди-младшего обвинили в коррупции, жестокости и лицемерии
6:59
На борту потерпевшего крушение в Вашингтоне самолета находились 64 человека
6:54
Космический корабль «Буран» восстанавливают в Верхней Пышме
6:36
ВС РФ пресекает все попытки ВСУ перейти в контрнаступление на краснолиманском направлении СВО
6:28
Военный вертолет столкнулся с пассажирским самолетом в небе над Вашингтоном

Сейчас читают

Россия против НАТО на Балтике: надо чем-то бить, уже пора
Вернется ли к маме? Почему 12-летний сын избегает Агату Муцениеце
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 января, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год