Тренер и фигурист Александр Кирсанов находился на борту потерпевшего крушение в Вашингтоне самолета
Фигурист Кирсанов находился на борту потерпевшего крушение в Вашингтоне самолета
Фото: 5-tv.ru
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Он сопровождал команду, которую тренировал вместе с супругой.
Экс-фигурист и тренер Александр Кирсанов был на борту самолета, потерпевшего крушение в Вашингтоне после столкновения с военным вертолетом. Об этом сообщила его супруга Наталья Гудина в беседе с журналистами ABC News.
Наталья и Александр вместе тренировали молодых спортсменов и могли оба оказаться на злополучном рейсе, но перед поездкой в Национальный лагерь развития фигурного катания, они решили, что поедет только один из них.
В разное время Александр Кирсанов занимался с фигуристами сборных России, США и Азербайджана. Ранее, до начала тренерской карьеры, он стал обладателем ряда почетных наград. В том числе, выступая за Россию, в сезоне 1997-1998 Кирсанов взял серебро на этапе юниорского Гран-при в дуэте с Ольгой Погосян.
Авиакатастрофа в Вашингтоне
Столкновение Bombardier CRJ700 и Black Hawk произошло во время подготовки пассажирского судна к посадке. Вертолет в этот момент выполнял учебный полет над рекой Потомак. Пилот увидел лайнер в ходе выполнения маневров, а потом продолжил их. Самолет задел его брюхом, после чего оба судна рухнули в воду. На борту «Бомбардира» находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в «Черном ястребе» — трое солдат армии США.
На месте происшествия работают спасатели, они прочесывают реку, не теряя надежды найти выживших, из воды подняты более 30 тел. Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте расследуют инцидент. Известно, что в лайнере летели 14 фигуристов, в том числе бывшие российские и советские спортсмены, которые возвращались с чемпионата США.
Ранее 5-tv.ru писал, что пассажирка упавшего в США самолета отправила мужу сообщение за минуты до гибели.
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