Пассажирка упавшего в США самолета отправила мужу сообщение за минуты до гибели

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 88 0

В небе над Вашингтоном столкнулись пассажирское судно и военный вертолет, погибли 67 человек.

Женщина отправила мужу сообщение из самолета за минуты до авиакатастрофы

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Авиакатастрофа в Вашингтоне

Пассажирка самолета, потерпевшего накануне крушение в Вашингтоне, отправила мужу сообщение незадолго до катастрофы. Об этом мужчина рассказал представителям издания Daily Beast. По его словам, послание от 26-летней супруги было доставлено за две минуты до того, как судно авиакомпании PSA Airlines столкнулось с военным вертолетом Black Hawk. Его обломки упали в реку Потомак. Вдовца зовут Хамад Раза. Жена написала ему: «Мы прилетаем через 20 минут». Супруг ответил, но не все его сообщения были доставлены.

«Вот тогда-то я и понял, что что-то произошло», — сказал он журналистам.

Позже, когда в прессе появились данные о крушении самолета, Раза, как и другие родственники погибших, прибыли в вашингтонский аэропорт имени Рональда Рейгана. Он ждал возлюбленную из командировки в Уичито, штат Канзас. По словам мужчины, его супруга всегда боялась летать.

«Я просто молюсь, чтобы кто-нибудь вытащил ее из реки прямо сейчас, пока мы разговариваем. Это все, о чем я могу молиться», — признавался Раза.

Столкновение Bombardier CRJ700 и Black Hawk произошло во время подготовки пассажирского судна к посадке. Вертолет в этот момент выполнял учебный полет над рекой Потомак. Пилот увидел лайнер в ходе выполнения маневров, а потом продолжил их. Самолет задел его брюхом, после чего оба судна рухнули в воду. На борту «Бомбардира» находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в «Черном ястребе» — трое солдат армии США.

На месте происшествия работают спасатели, они прочесывают реку, не теряя надежды найти выживших, из воды подняты более 30 тел. Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте расследуют инцидент. Известно, что в лайнере летели 14 фигуристов, в том числе бывшие российские и советские спортсмены, которые возвращались с чемпионата США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о супругах-фигуристах Вадиме Наумове и Евгении Шишковой, погибших в авиакатастрофе.

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