Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Егора»

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказывали о пятилетнем Егоре, у которого ДЦП.

Мальчик уже перенес операцию и множественные лечебно-восстановительные процедуры. Но для закрепления результата нужен еще один курс реабилитации стоимостью полтора миллиона рублей. Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму и даже больше!

За сутки вы перечислили 2 миллиона 723 тысяч 631 рубль. Большое вам спасибо!