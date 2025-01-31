Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Егора»

Эфирная новость 35

Мальчик страдает от ДЦП.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказывали о пятилетнем Егоре, у которого ДЦП.

Мальчик уже перенес операцию и множественные лечебно-восстановительные процедуры. Но для закрепления результата нужен еще один курс реабилитации стоимостью полтора миллиона рублей. Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму и даже больше!

За сутки вы перечислили 2 миллиона 723 тысяч 631 рубль. Большое вам спасибо!

Тема:
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